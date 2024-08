Weil in einer Fahrzeugkolonne auf der L379 in Richtung Hallgarten am Donnerstag zwei Fahrzeuge gleichzeitig überholen wollten, kam es wohl zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Wie die Polizei mitteilt, beabsichtigte ein Motorradfahrer gegen 11.15 Uhr von hinten mehrere Fahrzeuge zu überholen, ein vor ihm fahrendes Auto setzte ebenfalls zum Überholen an. Der 63-jährige Biker konnte nicht mehr bremsen und krachte in das Auto, wobei er sich leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus, das beschädigte Bike musste abtransportiert werden.