Beim Zusammenstoß mit einem Auto wurde am Sonntagabend am Parkplatz beim Drosselfels ein Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 18.40 Uhr habe ein Autofahrer vom Parkplatz auf die L386 auffahren wollen und offensichtlich den 22-Jährigen übersehen, der mit seinem Motorrad in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden unterwegs war, berichtet die Polizei. Der schwerverletzte junge Mann sei auf der Fahrbahn erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Die L386 musste am Sonntagabend zeitweise gesperrt werden.