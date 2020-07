Leichte Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag. Der 19 Jahre alte Mann war auf der Landesstraße 401 von Börrstadt her in Richtung Standenbühl unterwegs, als er gegen 17.25 Uhr an der Verschwenkung im Ortseingang – laut Polizei wohl wegen nicht angepasster Geschwindigkeit – die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die seitliche Schutzplanke. Der Fahrer musste sich in ärztliche Behandlung begeben.