Per Rettungshubschrauber musste ein 47-jähriger Motorradfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er mit einem Greifvogel kollidiert war. Der Unfall geschah am Montag gegen 12.40 Uhr, wie die Polizei berichtet: Auf der B47 von Eisenberg in Richtung Dreisen überholte der Mann zügig mehrere Autos und stieß dann mit dem großen Vogel zusammen, der in Höhe der Autobahnauffahrt Göllheim in geringer Höhe über die Fahrbahn flog. Das Motorrad blieb erst rund 150 Meter entfernt stark beschädigt auf der Fahrbahn liegen. Die B47 war zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.