Beim Ausparken übersah am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ein Autofahrer in der Wormser Straße einen herankommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Motorrad wurde dabei zusätzlich gegen ein weiteres geparktes Auto geschleudert. Er wurde verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.