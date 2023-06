Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Bayerfeld-Steckweiler schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, kam dem 36-Jährigen in der Hauptstraße im Ortsteil Bayerfeld in einer scharfen Rechtskurve ein Linienbus entgegen. Der Bus sei ordnungsgemäß gefahren, schreibt die Polizei. Der Zweiradfahrer habe stark abgebremst, habe allerdings den Bus noch im hinteren Bereich gestreift und sei dabei zu Fall gekommen. Der Mann musste ob seiner schweren Verletzungen vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 6000 Euro.