Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer hat am Dienstag, 14. April, gegen 18 Uhr auf der L386 in Richtung Bastenhaus die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Das Motorrad überschlug sich demnach mehrfach und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 8000 Euro, so die Beamten. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Nach Angaben der Polizei wiesen die Beamten zudem auf sicheres Motorradfahren hin: Geschwindigkeit anpassen, Blickführung verbessern, Schutzkleidung tragen, Technik regelmäßig überprüfen, Fahrpraxis auffrischen und vorausschauend fahren.