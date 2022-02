In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Münchweiler zwei Motocross-Maschinen aus einer Hofeinfahrt in der Straße „Am Bahnpfad“ entwendet. Die unbekannten Täter durchtrennten ein Vorhängeschloss am Hoftor – wohl mit einem Bolzenschneider, wie die Polizei vermutet – und stahlen die beiden Motorräder, eine blaue Sherco und eine rote Montesa, vom Hof.

Aufgrund der Reifenspuren geht die Polizei davon aus, dass die beiden Krafträder zunächst auf dem Fahrradweg in Richtung Langmeil geschoben und dann auf ein anderes Fahrzeug aufgeladen wurden. Die rote Montesa wurde dann am Mittwochnachmittag auf einem Grundstück in der Münchweilerer Mühlstraße sichergestellt – wie sie dort hinkam, ist unklar. Die Täter hatten sich der Maschine dort offensichtlich entledigt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 9170.