Ein Logo fehlte dem Moscheltal-Radweg, der durch die ehemalige Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel führt, bisher noch. Das ist jedoch wichtig, um offiziell in Karten eingetragen zu werden und den Radweg touristisch aufzuwerten. Deswegen hat der Verbandsgemeinderat Nordpfälzer Land nun die Einführung eines Logos beschlossen: mit Fahrrad, Baum und Ackerfläche. Die Silhouette im Vordergrund zeigt die Brücke in Schiersfeld. Das Grün ist dasselbe wie im Logo der VG Nordpfälzer Land.

Das „M“ im Schriftzug soll an Wasser erinnern und somit auch die Mehrfachnutzung des Logos ermöglich, zum Beispiel für das Moscheltal generell. Die Beschilderung soll an den bereits vorhandenen Pfosten samt Wegweisern angebracht werden, zunächst auf der Strecke von Waldgrehweiler bis Niederhausen an der Appel. Eine durchgängige Beschilderung ab Dörrmoschel wird noch geprüft.