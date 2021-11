Zwischen Freitag und Sonntag haben unbekannte Täter Schäden im Bürgergarten in Morschheim verursacht. Laut Polizei wurden auf die Info-Tafel, eine Laterne und die Sitzbank Graffiti aufgesprüht. Außerdem wurde an einem Bücherschrank in unmittelbarer Nähe eine Scheibe beschädigt. Die Polizei geht davon aus, das all das miteinander in Zusammenhang steht. Die Polizei bittet eventuelle Zeigen um Hinweise an die Rufnummer 06352 911-2700 oder per E-Mail an die Adresse pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de.