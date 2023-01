Drei Tage lang rollte am vergangenen Wochenende in der Göllheimer Hans-Appel-Halle der Ball. Nach den Aktiven kurz vor Silvester waren diesmal die Jugendfußballer dran. Insgesamt veranstaltete der TuS Göllheim von Freitag bis Sonntag neun Turniere der Altersklassen Bambini, F-, E-, D- und C-Jugend. Die Titel gingen dabei meist an Vereine aus den Nachbarkreisen.

„Wir sind von der großen Anzahl von Bewerbungen überrascht worden. Bei den G- bis D-Junioren haben wir deshalb jeweils zwei Turniere in den Altersklassen organisiert, damit wir auch allen Mannschaften gerecht werden konnten“, erzählte Volker Kremer, der Cheforganisator der drei Jugendturniere, die allesamt ohne größere Vorkommnisse über die Bühne gingen. Bei den Bambini, also der G-Jugend, sowie der F-Jugend wurden die Spiele im Fair-Play-Modus ausgetragen. Das heißt: Es gab hier keinen wirklichen Sieger. Allerdings zeigten die „kleinen Fußballer“ des SV Morlautern tollen Hallenfußball.

Bei den E-Junioren dagegen spielten die Teams um einen echten Pokal. Im Turnier des älteren Jahrgangs setzte sich der FC 08 Haßloch im Endspiel gegen die TG Westhofen mit 2:1 durch. Die E-Junioren der SG Rockenhausen/Dörnbach holten sich mit einem 2:0-Erfolg über den SV Enkenbach den dritten Platz. Bei den E2-Junioren siegte im Finale die JSG Tal (Mittelhaardt) gegen den SV Rodenbach. Dabei wurde ein Neunmeterschießen nötig, das die JSG mit 5:3 für sich entschied. Dritter wurde der FSV Schifferstadt vor den Talenten des SV Kirchheimbolanden.

Ein paar meckern über die Schiedsrichter

Auch bei den D-Junioren gab es zwei Turniere. Das erste gewann der SV Morlautern am Sonntagabend mit einem 2:1 im Finale gegen die TSG Kerzenheim. Der SV Morlautern II wurde Dritter. Der FJFV Donnersberg belegte den vierten Rang. Beim zweiten D-Jugend-Turnier siegte die Fußball-AG der Realschule Nierstein, der Organisator Kremer und sein Team ein spezielles Startrecht gegeben hatten. Die Überraschungsmannschaft bezwang im Finale den SV Rodenbach mit 1:0. Im kleinen Finale setzte sich das Team des FJFV Donnersberg gegen den SV Enkenbach deutlich mit 5:0 durch.

Am Freitagabend spielten insgesamt zwölf Teams den Sieger bei den C-Junioren aus. Der kam letztlich vom SV Rodenbach, der im Endspiel den SV Morlautern mit 2:1 bezwang. Der FJFV Donnersberg holte sich mit einem 2:0 über den SV Enkenbach den dritten Rang.

Bei den B-Junioren triumphierte der SV Morlautern, der damit der erfolgreichste Verein beim Turnier wurde. Die zweite Mannschaft des Klubs belegte den zweiten Platz. „Alles lief reibungslos, klar, einige Male waren Vereinsverantwortliche über Entscheidungen der Schiedsrichter nicht ganz zufrieden und kamen dann auf uns zu. Aber das war dann doch zum Glück nur die Ausnahme“, zog Volker Kremer letztlich ein positives Fazit nach drei Tagen Budenzauber. Klar ist schon jetzt: Die Jugendturniere in Göllheim werden im kommenden Jahr fortgesetzt.