Der Mord an Magarete Filbert hallt bis heute nach: Schnell kommen die Ermittler an ihre Grenzen, erbitten Hilfe aus Frankfurt. Ein Fall, der die Kriminalistik revolutionierte.

Es ist ein Mord, der in die Geschichte der Kriminalistik einging und bis heute nachwirkt. Sogar prominente Köpfe widmeten sich später dem Fall: Autor Sir Arthur Conan Doyle bediente sich der Methode, die erstmals bei der Aufklärung des Mordes an der Haushälterin Magarete Filbert in Falkenstein zum Einsatz kam, und ließ seinen bekannten Romanhelden Sherlock Holmes mit der sogenannten Erdspuranalyse von Doktor Georg Popp experimentieren. Jüngst kramte sogar Schauspieler und Komiker Bastian Pastewka den kuriosen Fall von 1908 in seinem Krimi-Podcast „Kein Mucks“ hervor. Doch was macht ihn so besonders?

Das war geschehen

Nach ihrem freien Tag an Himmelfahrt 1908 kehrt die 38-jährige Magarete Filbert unerwartet nicht zurück an ihren Arbeitsplatz nach Rockenhausen. Auch am nächsten Morgen bleibt sie spurlos verschwunden. Daraufhin meldet sie ihr Arbeitgeber Bezirksbaumeister Seeberger bei der königlich-bayrischen Generalgendarmeriebrigade in Rockenhausen als vermisst. Dieses Verhalten sehe seiner Haushälterin nicht ähnlich, gibt er damals zu Protokoll. Sie sei stets pünktlich und zuverlässig. Eigentlich habe sie mit dem Zug nach Winnweiler fahren wollen, um von dort aus einen Spaziergang zu machen. Nicht ungewöhnlich sei es für sie, sogar die ganze Strecke von Winnweiler nach Rockenhausen zu Fuß zurückzulegen, berichtet Seeberger weiter.

Die Gendarmerie beginnt sofort mit einer großangelegten Suche auf Pfaden und Wanderwegen in der Umgebung. Zunächst ohne Erfolg. Wenig später wird jedoch eine Frauenleiche am Falkensteiner Schelmenkopf gefunden. Ein noch dazu besonders grausiges Detail: Der Frau wurde der Kopf abgetrennt. Und von dem fehlt jede Spur.

Viele Hinweise, wenig Beweise

Relativ zügig beginnen die Ermittlungen nach ersten Hinweisen, während die Leiche in einer Obduktion untersucht wird. Diese ergibt, dass die Frau zunächst erwürgt und erst nach ihrem Tod enthauptet wurde. Allem Anschein nach versuchte der Täter so die Identität seines Opfers zu verschleiern. Dennoch gelingt es die Tote anhand ihrer Kleidung zu identifizieren: Es handelt sich um die Vermisste Magarete Filbert. Das Motiv: vermutlich Raubmord. Denn der Toten fehlen Handtasche, Hut und Schirm.

Schnell gibt es eine lange Liste mit Tatverdächtigen, die sich genauso schnell wieder verflüchtigt. Alle haben zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt ein Alibi – und das reicht 1908 aus, um einen Verdächtigen von der Schuld reinzuwaschen. Stattdessen werden die damaligen Ortsvorsteher, unter anderem Peter Fischer aus Falkenstein, befragt. Er gibt den Ermittlern einen entscheidenden Tipp: Sie sollen Andreas Schlicher, einen 40-jährigen Hilfsarbeiter der Gießerei Gienanth und Vater von fünf Kindern, genauer unter die Lupe nehmen. Der Mann sei als „grob, jähzornig, gewalttätig“ bekannt, habe schon einige Jagdfrevel begangen, außerdem Geldprobleme und er unterhalte Äcker, die entlang der Spazierroute von Magarete Filbert liegen.

Tatverdächtiger bleibt unglaubwürdig

Doch Schlicher streitet alles ab, behauptet, gegen Mittag des Himmelfahrtstages seine Äcker Dreimorgen, Schinderborn, Herzental und Hinterm Hahn besichtigt zu haben. Nur seinen Acker am Schelmenkopf habe er zufällig ausgelassen und sei gegen 15.30 Uhr nach Hause zurückgekehrt. Das bestätigen sowohl seine Ehefrau als auch eine Nachbarin. Getragen habe er an diesem Tag selbstverständlich seine Sonntagskleidung und die dazugehörigen Schuhe.

Die Intuition der Ermittler sagt ihnen trotzdem, dass mit Schlicher etwas nicht stimmt. Um Beweise zu sammeln, prüfen sie die Kleidung, Schuhe und Messer auf offensichtliche Blutspuren. Aber diese wurden mittlerweile gereinigt. Auch die anonymen Zuschriften aus der Bevölkerung, die Schlicher immer wieder in den Fokus der Ermittlungen rücken, reißen über die andauernden Ermittlungen nicht ab. Eine Zeugin behauptet später, gegen 17 Uhr des Himmelsfahrttags Hilfeschreie aus Richtung Schelmenkopf vernommen zu haben. Doch der entscheidende Beweis fehlt. Bis Doktor Georg Popp auf der Bildfläche erscheint.

Ermittler erbitten Hilfe aus Frankfurt

Der Frankfurter Handels- und Lebensmittelchemiker erlangte einige Jahre zuvor Aufmerksamkeit, weil er im Fall eines getöteten Geistlichen mit seinen neuen wissenschaftlichen Kenntnissen zur Überführung des Täters beitrug. Auch jetzt soll er helfen: So bittet Popp den Staatsanwalt zunächst, Schlicher die Fingernägel zu schneiden. Unter dem Mikroskop kann er nachweisen, dass Schlicher – trotz keiner sichtlichen Spuren – mit menschlichem Blut in Kontakt kam. Das allein reicht allerdings nicht aus, um ihn zu überführen.

Stattdessen werden auch die bereits gereinigte Sonntagskleidung und die Schuhe, die Schlicher am Tattag getragen haben soll, an Popp übergeben. Zwar wurde alles gründlich gereinigt, die Sohlen der Schuhe wurden hingegen vergessen. Gleichzeitig entnimmt der Frankfurter Bodenproben von den Äckern und den Wegen, die Schlicher angeblich besichtigt hat. Auch am Fundort der Toten entnimmt Popp Proben und begibt sich mit dem Vergleich der Proben auf kriminalistisches Neuland. Nicht nur trägt er damit zur Lösung des Falls bei, sondern verändert mit seiner Erdspuranalyse maßgeblich die forensische Arbeit.

Wissenschaftlicher Beweiswert immer wichtiger

Um die damalige Besonderheit weiß Marcel Verhoff, Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin. Aus heutiger Sicht sei die Vorgehensweise von Georg Popp nichts Besonderes mehr, habe aber die Anfänge der Bodenanalytik, wie sie heute noch zum Einsatz kommt, geprägt. Zur selben Zeit etwa sei die Blutgruppenbestimmung aufgekommen, ordnet Verhoff die Umstände der damaligen Kriminalistik zeitlich ein: „Wurde am Tatort eine Blutgruppe gefunden, die mit der des Tatverdächtigen übereinstimmte, hat das die Menschen beeindruckt. Heute weiß man, dass es mehr Faktoren braucht, um einen Täter zu überführen, und würde als einziges Beweismittel vor Gericht nicht länger für eine Verurteilung ausreichen.“

Damals aber habe es weder forensische Laboratorien noch polizeiliche Ermittler mit wissenschaftlichem Hintergrund gegeben. „Die Universität wurde beispielsweise erst 1914 gegründet“, macht Verhoff deutlich. Als selbstständiger Chemiker der Lebensmittelkunde habe Popp einen ausreichend breiten Kenntnisstand gehabt, um seine Dienste in einer Zeit anzubieten, „in der der wissenschaftliche Beweiswert immer wichtiger wurde“.

Simple Methode, die noch heute wirkt

So sammelte Popp eine Vielzahl unterschiedlicher Bodenproben, entnahm weitere an den Schuhsohlen von Schlicher und verglich diese unter dem Mikroskop. „Anhand der unterschiedlichen Bestandteile und der Zusammensetzung der Erde durch beispielsweise Wurzeln, Mineralien oder sogar Eierschalen konnte er Kriterien festlegen, anhand denen der Fußweg des Tatverdächtigen nachgezeichnet werden konnte“, sagt Verhoff. Das Ergebnis: Spuren, von den Äckern, die Schlicher angeblich besucht haben wollte, ließen sich nicht finden. Dafür aber Erde vom Tatort Schelmenkopf. „Für spätere Fälle konnten die Methoden von Popp so weitergenutzt werden“, so Verhoff weiter.

Die Ergebnisse reichten vor Gericht aus, um Andreas Schlicher zu lebenslanger Haft zu verurteilen. Später soll er im Gefängnis ein Geständnis abgelegt haben: Er habe geglaubt, Magarete Filbert sei reich, habe ihr deswegen das Leben genommen. Ein Trugschluss, wie sich rausstellte: Die 38-Jährige trug lediglich eine Mark bei sich.