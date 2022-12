Wieder geht ein Jahr zu Ende. Diesmal mit vielen nachdenklichen und traurigen Momenten wegen des Ukraine-Kriegs. Was bleibt, sind aber sicher auch schöne Erinnerungen. Immerhin hat es in diesem Jahr wieder viele Feste ohne Corona-Einschränkungen gegeben, Urlaube waren möglich und mehr Freizeitaktivitäten.

Egal, was sie mit uns teilen wollen, liebe Leserinnen und Leser, ob private Momente, schöne Naturbilder, Kurioses oder Nachdenkliches – wir freuen uns auf Ihre Fotos und Geschichten. Schicken Sie uns Ihr Foto bis 22. Dezember per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de. Bitte Name, Ort und Telefonnummer für eventuelle Nachfragen nicht vergessen. Die Fotos wollen wir zur Jahreswende veröffentlichen.