Eine Mofa-Tour mit Folgen für den Fahrer: Deutlicher Alkoholgeruch war der Polizei bei dem 56-Jährigen aufgefallen, den die Beamten am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Niedermoscheler Straße kontrolliert haben. Ein Atemalkoholtest zeigte laut Polizeibericht vom Donnerstag einen Wert von 0,9 Promille. Daraufhin hat die Polizei auf der Dienststelle eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt. Da bei dem Fahrer dabei auch drogentypische Auffälligkeiten bemerkt wurden, kam noch ein Drogentest hinzu – mit positivem Ergebnis bei Amphetamin. Das machte eine Blutprobe erforderlich. Der Fahrer räumte nach weiteren Polizeiangaben auch ein, zwei Tage zuvor Amphetamin konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Mofaschlüssel sichergestellt. Neben dem Ordnungswidrigkeits-Verfahren, das eingeleitet wurde, muss der Mann zusätzlich mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz kommt noch hinzu, so die Polizei.