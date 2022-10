Wegen eines technischen Defekts hat eine Mofabesitzerin ihr Zweirad am 29. September auf dem Parkplatz „Hundeplatz“ neben der B48 bei Rockenhausen abgestellt. Am 1. Oktober stellte sie fest, dass ihr Mofa nicht mehr dort war, wo sie es zuvor abgestellt hatte. Bei dem Mofa handelt es um eine „Aprilia“, welche schwarz lackiert ist und eine dunkelblaue Seitenverkleidung hat. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Mofas geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Rockenhausen unter der Telefonnummer

06361 917-0 zu melden.