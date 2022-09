Leicht verletzt worden ist ein 27-jähriger Mofafahrer bei einem Unfall in der Kreuznacher Straße in Rockenhausen. Der Mann aus dem Donnersbergkreis war nach Polizeiangaben am Donnerstag mit seinem Zweirad von hinten gegen einen am Zebrastreifen haltenden Transporter geprallt und dadurch zu Fall gekommen. An dem Mofa entstand Sachschaden, die Straßenmeisterei hat ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn beseitigt.