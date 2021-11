Die Modellbaufreunde Obermoschel präsentieren am 27. und 28. November sowie am 4. und 5. und 11. und 12. Dezember jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre große H0-Eisenbahnanlage im Fahrbetrieb. Zu sehen ist die Modellbahn auf 200 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Vereinsheim Luitpoldstraße 4. An allen Tagen gibt es durchgehende Bewirtung. Zutritt haben nach Angaben des Vereins nur nachweislich geimpfte und genesene Personen (2G-Regel) sowie Kinder. Das Einchecken soll erfolgen mittels der Luca- oder Corona-App.