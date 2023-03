Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Corona-Zeiten erlebt das Hobby „Modellbau“ eine Renaissance. Die Branche boomt, gerade in der Sparte Modelleisenbahnen. Der Ramser Ivan Bogicevic mag es hingegen ausgefallener: Er widmet sich seit Jahrzehnten dem Nachbau historischer Schiffe.

Es ist keine Seltenheit, dass das Licht im Dachgeschoss seines Hauses in der Ramser Hauptstraße in den Wintermonaten bis spät in die Nacht brennt. Dann sitzt Ivan Bogicevic in seinem Arbeitszimmer