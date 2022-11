Die Modellbaufreunde Obermoschel präsentieren an den ersten drei Adventswochenenden ihre große Eisenbahnanlage der Spurweite H0. Am 26./27. November, 3./4. sowie 10./11. Dezember ist das Vereinsheim in der Luitpoldstraße 4 sowohl samstags als auch sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auf der 200 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche herrscht Fahrbetrieb. Für Speisen und Getränke ist an allen Tagen gesorgt. Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt, Kinder einen Euro.