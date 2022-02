Der Pandemie zum Trotz finden sich auch in der Welt des Einzelhandels Erfolgsgeschichten. Im Oktober 2020 hatte Anja Burkhard in der Holzgasse in Kibo ihren Laden für italienische Damenmode eröffnet, nun kommt eine Erweiterung hinzu – und damit verschwindet nach nur zwei Monaten ein Leerstand in der Innenstadt.

Zweifelsohne war es mutig gewesen, im ersten Pandemiejahr ein Modegeschäft zu eröffnen. Doch „wenn nicht jetzt, wann dann“, habe sie sich schon damals gefragt, schildert Burkhard. Und offenkundig hat sich „Donna Felice“, wie das Modegeschäft heißt, gut entwickelt – es soll Anfang März erweitert werden. Sechs Teilzeitmitarbeiterinnen beschäftigt Burkhard. „Wir identifizieren uns mit 200 Prozent Herzblut mit unserem Projekt“, sagt sie. Dass sie sich über „viele treue Kundinnen“ freuen kann, sieht sie als Erfolg: Denn nur „wer sich wohlfühlt, kommt wieder“.

Leerstand wird behoben

In dem Geschäft in der Holzgasse sei es auf Dauer zu eng geworden für eine gefällige Präsentation der Ware, daher nun die Expansion. Damit wird gleichzeitig ein frisch entstandener Leerstand in der Innenstadt der Kleinen Residenz behoben: Auf der gegenüberliegenden Seite des Römerplatzes, in der Schloßstraße, hatte erst wenige Wochen zuvor das Wohnaccessoires-Geschäft Art Vivendi geschlossen. Mittlerweile wird dort schon renoviert. Die Schaufensterpuppen und ein Schild zeugen davon: Donna Felice Curvy (kurvig) wird Einzug halten. Der Laden wird in den Farben Beere, Rośegold und Weiß von Burkhards Familie in Eigenbau gestaltet.

Getrennt werden soll ab 4. März nach Kleidergrößen: In der Holzgasse wird es dann die Größen 36 bis 44 geben, im neuen Geschäft 42 bis 52. „Die findet man viel zu selten“, befindet Burkhard und freut sich, dass es mit der Eröffnung bis zum für März geplanten verkaufsoffenen Sonntag klappen wird. Anja Burkhard ist sich nach anderthalb Jahren Donna Felice sicher, dass ihre „andere Mode“ das übrige Angebot in der Stadt gut ergänze. „Mir gefällt der italienische Stil, und wir haben Sachen, die auch mir gefallen.“ Dabei biete sie nicht die gängigen Marken an – unabhängig wolle sie bleiben und ihre Kreativität ausleben. Ohnedies wäre ihr Laden zu klein für Mindestabnahmemengen und Vorgaben zur Präsentation. „Meine Ware kommt aus einem kleinen italienischen Ort. Weil ich die Qualität gerne in den Händen fühle, fahre ich nach Frankfurt oder Neuss zum Einkäufer und ordere.“