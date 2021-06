Bislang waren die Mitarbeiter des Kirchheimbolander Ordnungsamtes zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs. Jetzt hat die VG-Verwaltung ihre Mobilität um eine Facette erweitert – und will damit auch ein kleines Zeichen gegen den Klimawandel setzen. Monika Neumann und ihr Kollege Lars Igel können ab sofort ein E-Bike nutzen.

Die Idee habe Daniel Fleckenstein eingebracht, und sie sei für gut befunden und umgesetzt worden, erläuterte Bürgermeister Axel Haas und sprach von kleinen Schritten, in denen man dem Thema „Klimawandel“ mit zeitgerechtem Handeln gerecht werden wolle. Ein nächster möglicher Schritt könnten Ladestationen am Kibo-Bad werden, kündigte Daniel Fleckenstein an. Das E-Bike schließe zudem eine Lücke in der Mobilität der beiden Mitarbeiter und mache es ihnen möglich, mal zügig vom Kupferberg zum Kibo-Bad gelangen zu können, ohne ein Auto nutzen zu müssen. Auch benachbarte Orte wie Bischheim oder Bolanden seien damit noch gut erreichbar, so Fleckenstein.

Genutzt werde das E-Bike zum einen von Monika Neumann, die für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig ist. Zum anderen wird auch Lars Igel auf das Zweirad zurückgreifen können, er ist außer für den ruhenden Verkehr auch für den Vollzugsdienst im Einsatz, also für Baustellenkontrollen oder andere ordnungsdienstliche Aufgaben, so Fleckenstein.