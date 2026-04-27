Eine Frau mit Sehbehinderung bestellt sich abends in Winnweiler ein Freizeittaxi. Es kommt nicht. Nun fragt sie: Tut der Kreis nichts für Menschen mit Beeinträchtigungen?

Es ist ein kühler, dunkler Freitagabend, schon spät und recht ungemütlich. Theresa Schweden, 35 Jahre alt, steht am ziemlich verlassenen Bahnhof in Winnweiler und möchte so schnell wie möglich nach Hause. Zuhause, das ist in Höringen, rund zehn Kilometer entfernt. Schweden besitzt von Geburt an nur rund zehn Prozent Sehvermögen und deshalb keinen Führerschein. Schon Tage vor jenem Freitagabend hat sie sich deshalb über die Kreisverwaltung ein Freizeittaxi bestellt. Doch kein Taxi kommt. Theresa Schweden wartet vergeblich, sie friert, fühlt sich unwohl, zögert. Dann telefoniert sie mit dem Unternehmen, das das Freizeittaxi schicken sollte und wollte, aber es kommt nicht. Schließlich holt ein Familienmitglied sie ab, und später erfährt Theresa Schweden, dass das Taxi aufgrund eines Missverständnisses eine Stunde später am Bahnhof steht. Da ist sie längst zu Hause, aber die Geschichte ist für sie damit nicht beendet. Sie geht erst los.

Die 35-Jährige ist verärgert und verständnislos. Es sei nicht das erste Mal, dass der Service, den die Kreisverwaltung anbietet, nicht geklappt habe, erzählt sie. Nach dem erneut frustrierenden Abend schreibt Theresa Schweden eine sehr persönliche und deutliche E-Mail an den zuständigen Mitarbeiter sowie die Abteilung Nahverkehr/Mobilität im Kreishaus. Sie schildert ihren Fall und fordert, im ländlichen Raum mehr für Barrierefreiheit und Menschen mit Beeinträchtigung zu tun. Damit diese, wie alle anderen auch, am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. In der Provinz gehe das nun mal nicht ohne funktionierende Mobilität. Theresa Schweden fühlt sich aufgrund ihrer Sehbehinderung diesbezüglich immer wieder benachteiligt. Ihre kritische E-Mail blieb unbeantwortet, der Fehler unentschuldigt, sagt sie.

Theresa Schweden, 35 Jahre alt, wünscht sich, dass der Kreis in Sachen Mobilität mehr für Menschen mit Beeinträchtigungen tut. Foto: Schweden/oho

Früher lebte die 35-Jährige in großen Städten, hatte dort aber Probleme, sich im Straßenverkehr zurechtzufinden: zu viele Reize, Hektik, unübersichtliche Gemengelage. Auf dem Dorf fühlt sie sich wohler, weil sie die meisten Dinge zu Fuß erledigen, am Vereinsleben teilnehmen und soziale Kontakte pflegen kann. Was Theresa Schweden jedoch Probleme bereitet, sind Arzttermine, Besuche bei Freunden, der Weg zum Bahnhof. Sie ist auf die wenigen Busverbindungen und auf Mitfahrgelegenheiten angewiesen. Und das kann auf dem Land zur Hürde werden, kann Lebensqualität mindern. Wer nicht mobil ist, der wird abgehängt, vergessen, vernachlässigt. Deshalb stellt Theresa Schweden ein paar provokante Fragen: Warum ist der öffentliche Personennahverkehr so schlecht ausgebaut? Sind Gleichbehandlung und Barrierefreiheit im Donnersbergkreis überhaupt ein Thema? Kümmert sich jemand darum? Was tut der Kreis?

Ruftaxi, Freizeittaxi, Behindertentaxi

„Natürlich kümmern wir uns, und wir tun viel“, antwortet der zuständige Mitarbeiter der Behörde, Georg Kranzdorf, auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Er managt seit Jahren im Kreishaus die Bestellung von Fahrdiensten, und die Beschwerdequote diesbezüglich tendiere gegen Null, sagt er. Der Kreis bietet verschiedene Dienste für die Bürger der Nordpfalz an: ÖPNV, Behindertentaxi, Freizeittaxi, Ruftaxi. Welcher Service für welchen Anlass genutzt werden darf, „dafür gibt es Regeln“, denn zu häufig sei das Angebot schon missbraucht worden, berichtet Kranzdorf.

Das Behindertentaxi ist „für schwerstbeeinträchtigte Menschen“ gedacht, die auf den Rollstuhl angewiesen sind oder eine außergewöhnliche Gehbehinderung haben. Theresa Schweden beispielsweise könne das nicht nutzen, für sie komme nur das Freizeittaxi infrage, erklärt Kranzdorf. Die 35-Jährige wiederum findet das „realitätsfern und veraltet“; auch ohne Rollstuhl könne man immobil sein. Die Freizeittaxen hingegen können von allen zu bestimmten (Rand-)Zeiten bestellt werden. Sie fahren aber nur, wenn keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. Vor allem Azubis nutzen sie – in den frühen Morgenstunden oder nachts. Und dann gibt es noch die Ruftaxen. Sie ergänzen ebenfalls das Fahrplanangebot – in abgelegenen Gebieten, in denen abends oder am Wochenende wegen geringer Nachfrage kein Bus fährt. Ruftaxen bedienen feste Haltestellen und verkehren wie Buslinien nach einem Plan. Die Kreisverwaltung beauftragt dafür Taxiunternehmen, die Preise orientieren sich an den Tarifen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar.

„Wir können nicht alle Wünsche erfüllen“

Ruftaxen sind ein Erfolgsmodell des Donnersbergkreises. 2025 wurden 26.000 Menschen damit befördert, bei den Freizeittaxen waren es rund 4000. Das Behindertentaxi wiederum wurde nur 240-mal in Anspruch genommen. All diese Angebote sollen Mobilität gewährleisten. Dennoch: „Das ist nur eine Ergänzung – und nicht die einzige Möglichkeit“, sagt Judith Schappert, Büroleiterin Zentrales und Finanzen bei der Kreisverwaltung. Es gebe viele individuelle Bedürfnisse bei rund 75.000 Menschen, die im Donnersbergkreis leben. Die kann eine Verwaltung nicht erfüllen. „Das würde den Rahmen sprengen“, so Schappert. Will heißen: Ein bisschen Eigenverantwortung gehört eben auch dazu.

Verkettung ungünstiger Umstände

Was ist nun bei Theresa Schweden schiefgelaufen? Georg Kranzdorf nennt es eine Verkettung ungünstiger Umstände. Am Bahnhof Winnweiler sei zur gleichen Zeit eine Zufahrt gesperrt gewesen. Kein Abholdienst habe also an den Bahnhof direkt fahren können, sondern nur rund 150 Meter entfernt an eine Haltestelle. Dorthin zu kommen wiederum war für Theresa Schweden schwierig, weshalb sie selbst nochmal den sonst sehr zuverlässigen Taxidienst anrief. Und dabei muss es in der Übermittlung zu einem Fehler gekommen sein. Statt 20.15 Uhr kam das Freizeittaxi erst um 21.15 Uhr.

Ein Stolperstein in punkto Verlässlichkeit ist auch die zentrale Organisation: Freizeit- und Behindertentaxen kann man nur telefonisch bei der Verwaltung bestellen, das Ruftaxi ist auch per App buchbar. Schon länger denkt man beim Kreis darüber nach, den Service auf einer Plattform nutzerfreundlich zu bündeln. Aber das System sei ziemlich komplex, so Georg Kranzdorf.

Theresa Schweden gibt nicht auf. Sie will kämpfen, was für sich und andere erreichen. Sie hofft unter anderem auf eine bessere Abstimmung von Bus- und Zugfahrplänen, flexible E-Taxen, die man per App buchen kann – zu Tarifen wie der öffentliche Nahverkehr. Zudem wünscht sie sich einen offenen Dialog der Kreisverwaltung mit den Betroffenen, mit behinderten und beeinträchtigten Menschen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Damit keine Frau mehr spätabends allein am Bahnhof ausharren muss.