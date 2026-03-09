Seit mehr als einem Jahr steht bei Kirchheimbolanden ein Mobilfunkmast – ans Netz gegangen ist er noch nicht. Auf Nachfrage antwortet der Betreiber ausweichend.

Wer auf der L386 zwischen Kirchheimbolanden und Rockenhausen unterwegs ist, kennt das Problem: Gespräche brechen ab, mobile Daten kommen nur schleppend an oder gar nicht. Gerade in dieser Region, die seit Jahren zu den bekannten Funklochzonen im Donnersbergkreis zählt, ruhen deshalb viele Hoffnungen auf einem neuen Mobilfunkmast auf der Haide, der den Bereich im weiteren Einzugsgebiet der Straße künftig abdecken soll.

Das Stahlgerüst steht dort seit deutlich über einem Jahr. Doch Antennen und Technik fehlen weiterhin. Schon im vergangenen Sommer hatte sich die RHEINPFALZ mit dem Turm beschäftigt. Damals teilte Telefónica Deutschland, die den von American Tower Germany errichteten Mast betreiben will, mit, man rechne „rund um den Jahreswechsel beziehungsweise im ersten Quartal 2026“ mit der Inbetriebnahme. Diese Zeitspanne ist bald verstrichen.

Zeitplan erneut nach hinten verschoben

Auf erneute RHEINPFALZ-Nachfrage im Februar dieses Jahres erklärte das Unternehmen, die Inbetriebnahme verzögere sich deutlich. Grund sei, dass die notwendige Anbindung an einen benachbarten Sendemast des SWR mehr Zeit in Anspruch nehme als ursprünglich geplant. So lautete die Begründung aber auch schon vor einem Jahr. Statt Anfang 2026 ist inzwischen vom ersten Quartal 2027 die Rede.

Was genau die Verzögerung verursacht, bleibt jedoch nach wie vor unklar. Konkrete Fragen nach dem Standort des SWR-Masts oder nach möglichen technischen oder topographischen Schwierigkeiten ließ Telefónica unbeantwortet. Auf eine weitere E-Mail der RHEINPFALZ, in der um genauere Erläuterungen gebeten wurde, hat das Unternehmen bis Redaktionsschluss noch nicht reagiert.

Damit bleibt es bei allgemein gehaltenen Formulierungen. Telefónica versichert, man arbeite „mit größtem Einsatz“ daran, alle notwendigen Schritte umzusetzen. Näheres erfährt die Öffentlichkeit jedoch nicht. Der neue Mast soll ein großes Gebiet versorgen und könnte auch von anderen Anbietern, etwa der Telekom, genutzt werden. Das sogenannte Site-Sharing ist in der Branche üblich und war auch Voraussetzung für die Baugenehmigung.

Kritik an Telefónica ist kein Einzelfall

Der Fall auf der Haide steht dabei nicht isoliert. Nach RHEINPFALZ-Recherchen sieht sich Telefónica Deutschland bundesweit immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sich der Mobilfunkausbau – insbesondere im ländlichen Raum – deutlich langsamer vollzieht als ursprünglich angekündigt. In der Medienberichterstattung wird dabei nicht bestritten, dass das Unternehmen investiert, sondern kritisiert, dass Zeitpläne mehrfach korrigiert werden und Verzögerungen oft nur allgemein begründet werden – genau wie im Fall des Masts auf der Haide.

Telefónica selbst nennt als Ursachen regelmäßig die Komplexität des Netzausbaus, technische Abhängigkeiten von Funkturmbetreibern sowie wirtschaftliche Abwägungen. Kritiker verweisen allerdings darauf, dass der Konzern seine Ausbauprioritäten stark an formalen Abdeckungskennzahlen ausrichtet. Diese können statistisch erfüllt sein, ohne dass konkrete Funklöcher – etwa entlang von Verkehrsachsen oder in topographisch schwierigen Regionen – tatsächlich zeitnah geschlossen werden.

Bundesnetzagentur hat Telefónica im Blick

Auch die Bundesnetzagentur hat Telefónica in der Vergangenheit im Blick gehabt, wenn es um die Einhaltung von Ausbauauflagen ging. Zwar werden formale Vorgaben häufig erreicht, doch bleibt die tatsächliche Versorgung vor Ort ein wiederkehrender Kritikpunkt der betroffenen Kommunen und auch in verschiedenen Medienberichten.

Dass der Mobilfunkausbau im ländlichen Raum komplex ist, steht außer Frage. Hohe Kosten, technische Anforderungen und Abhängigkeiten von Dritten spielen dabei eine Rolle. Dennoch wurde der Mast auf der Haide nicht errichtet, um auf Dauer als Landmarke zu dienen oder um irgendwann einmal zur Aussichtsplattform umgewandelt zu werden, sondern um Funklöcher zu schließen. Aktuell ist er jedoch nichts weiter als ein weithin sichtbares Symbol für einen Mobilfunkausbau, der deutlich langsamer vorankommt als angekündigt.