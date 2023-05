Die Mobilfunk-Versorgung in Sippersfeld hat sich durch den Neubau eines Mobilfunk-Standorts gebessert. Das teilte Unternehmenssprecher George-Stephen McKinney am Mittwoch mit. Die Telekom hat dafür einen Standort neu gebaut. Durch den Ausbau vergrößere sich die Mobilfunk-Abdeckung in Sippersfeld, und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich, so McKinney. Insgesamt betreibt die Telekom im Donnersbergkreis jetzt 43 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liegt bei rund 98 Prozent. Bis 2025 sollen weitere 18 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an acht Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant. Wer mehr über die Verfügbarkeit von LTE und 5G an seinem Wohnort erfahren will, kann sich unter www.telekom.de/netzausbau informieren.