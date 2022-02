Die kommunale Impfstelle des Kreises, die vom DRK-Kreisverband unterstützt wird, kommt am Samstag von 11 bis 16 Uhr mit ihrem mobilen Impfteam ins Art-Hotel Braun in Kirchheimbolanden. Personen ab zwölf Jahre können dort eine Erst-, Zweit- sowie auch Auffrischungsimpfung ohne Termin erhalten. Die ebenfalls für diesen tag angekündigte Impfaktion des Covid-Testzentrums Kirchheimbolanden in der Orangerie findet dagegen nicht statt.

Das mobile Impfteam des Kreises ist im Februar zusätzlich an verschiedenen Orten unterwegs, um den Menschen direkt vor Ort Impfangebote zu machen. Wer für seine Gemeinde an einer Impfaktion des mobilen Impfteams interessiert ist, kann sich unter der Telefonnummer 06352 710-490 oder per E-Mail an donnersbergkreis@idrlp.de melden. Es sind allerdings nur Anfragen für einen Besuch des Impfteams möglich, Fragen zum Thema Corona-Schutzimpfung können über diese Kontaktdaten nicht beantwortet werden. Dafür steht die Info-Hotline des Landes unter Telefon 0800 5758100 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, und Samstag und Sonntag, 9 bis 16 Uhr) zur Verfügung.

Testzentrum Donnersberg täglich geöffnet

Direkt hinter dem ART-Hotel Braun, gegenüber der Einfahrt zum HIT-Supermarkt, befindet sich auch das Testzentrum Donnersberg. Dieses ist täglich von 7 bis 23 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung für einen Corona-Test ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zum Testzentrum Donnersberg: unter www.testzentrum-donnersberg.de. Informationen zur kommunalen Impfstelle und den weiteren Impfangeboten im Donnersbergkreis: www.donnersberg.de.