Der Brand- und Katastrophenschutz des Donnersbergkreises hat sieben mobile Dieseltankstellen angeschafft. Diese wurden an die Stützpunktwehren der Verbandsgemeinden sowie die Standorte der Schnell-Einsatz-Gruppen in Rockenhausen und Eisenberg verteilt.

Die sieben mobilen Tankstellen im Gesamtwert von 17.000 Euro sollen die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren und Katastrophenschutz-Einheiten des Donnersbergkreises beispielsweise im Falle eines längeren Stromausfalls sicherstellen.

Zu den mobilen Tankstellen, die jeweils ein Fassungsvermögen von 600 Liter haben, gehören auch 60 Kraftstoffkanister mit einem Fassungsvermögen von 20 Liter pro Kanister. „Unsere Aufgabe ist es, eine Einsatzbereitschaft auch dann sicherzustellen, wenn nicht ohne weiteres getankt werden kann. Wir müssen uns auf Szenarien vorbereiten, von denen wir hoffen, dass sie nicht eintreten“, sagte Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Eberhard Fuhr. Wichtig sei es, dies unaufgeregt zu tun und keine Panik zu verbreiten. „Es freut mich, dass es möglich war, diese mobilen Tankstellen anzuschaffen. Mit dieser Lösung haben wir auch eine Flexibilität, was deren Einsatzort betrifft“, so Fuhr.

Ratgeber-Broschüre für Not- und Katastrophenfall

Gemeinsam mit den mobilen Tankstellen wurden auch Ratgeber-Broschüren an die Stützpunktwehren verteilt. Der Ratgeber gibt Informationen, wie man sich in Gefahrensituationen verhalten sollte – etwa bei einem Feuer, bei Unwetter, Hochwasser, Vergiftungen oder einem Stromausfall. Zudem sind wichtige Rufnummern aufgelistet – von Feuerwehr und Polizei über den ärztlichen Bereitschaftsdienst, die Hotline des Gesundheitsamtes bis hin zu Notrufnummern der Verbandsgemeinden bei Störungen in der Wasserversorgung. Die Ortseinheiten werden sie in den einzelnen Gemeinden an die Haushalte verteilen. „Wir hoffen natürlich, dass die in der Broschüre aufgelisteten Not- und Katastrophenfälle niemals eintreten. Aber es ist wichtig, einen solchen Ratgeber griffbereit zu haben“, sagte Landrat Rainer Guth. Um über die Broschüre hinaus informieren zu können, hat die Kreisverwaltung zudem eine Homepage erstellt, die unter www.katastrophenfall.donnersberg.de erreichbar ist.