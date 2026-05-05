Die Mobile Arztpraxis ist auch im Mai wieder in Rockenhausen im Einsatz. Für die Sprechstunden und Videosprechstunden ist eine vorherige Terminbuchung erforderlich.

Die Mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz ist auch im Mai 2026 in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land im Einsatz. Sie steht in Rockenhausen an der Donnersberghalle, Obermühle 1, und bietet dort hausärztliche Sprechstunden an. Die Termine sind am 6., 13. und 20. Mai, jeweils mittwochs, von 9.30 bis 15 Uhr. Ein weiterer Termin findet ausnahmsweise am Donnerstag, 28. Mai, statt. Ergänzend werden auch ärztliche Videosprechstunden angeboten. Für alle Angebote ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Termine können online unter www.kv-rlp.de/707070 oder telefonisch während der Servicezeiten unter 06131/3261201 gebucht werden. Das Angebot wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz organisiert und von der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land unterstützt.