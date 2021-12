Das Freizeittaxi ist an den Weihnachtstagen unterwegs. Es kann gebucht werden am Freitag, 24. Dezember von 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr; am Samstag, 25. Dezember von 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr und von 19 Uhr bis 2 Uhr; am Sonntag, 26. Dezember von 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr und von 19 Uhr bis Mitternacht. An Silvester und Neujahr ist das Freizeittaxi ebenfalls buchbar. Am Freitag, 31. Dezember ist es von 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr im Einsatz; am Samstag, 1. Januar 2022 von 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr

sowie von 19 Uhr bis 2 Uhr. Das Freizeittaxi fährt gegen einen Aufpreis bis vor die Haustür. Anmeldungen sind bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis unter Telefon 06352/710-192 bis spätestens Donnerstag, 23. Dezember, 16 Uhr möglich, für die Silvester und eujahrfahrten bis spätestens Mittwoch, 29. Dezember, 16 Uhr, unter der Rufnummer 06352/710-192. Am Donnerstag, 30. Dezember ist die Kreisverwaltung geschlossen.

An Heiligabend und Silvester verkehren die Busse wie samstags. An beiden Tagen enden die Verkehre um 15 Uhr. Folgende Fahrten entfallen somit:

Linie 920 15.10 Uhr Kirchheimbolanden – Eisenberg

Linie 920 16.05 Uhr Eisenberg – Kirchheimbolanden

Linie 920 17.10 Uhr Kirchheimbolanden – Eisenberg

Linie 921 17.06 Uhr Kirchheimbolanden – Monsheim

Linie 921 18.05 Uhr Monsheim – Kirchheimbolanden

An den Feiertagen Weihnachten und Neujahr verkehren die Busse regulär wie an Sonn- und Feiertagen.

Das Ruftaxi verkehrt auf allen Linien an Heiligabend und Silvester nur bis 17 Uhr. Dabei muss nicht von einem Bahnhaltepunkt zum nächsten gefahren werden, Ein- und Ausstieg sind im Linienverlauf frei wählbar.