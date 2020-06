Auf der Neumayer-Station in der Antarktis wurde am 21. Juni statt Mittsommer – logischerweise – Mittwinter gefeiert. Und zwar mit einem Riesling aus dem Kirchheimbolander Schlossgarten.

„Hat der Wein geschmeckt?“ – das war eine der ersten Fragen, die Prof. Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd an den Leiter des Forschungsteams in der Neumayer-Station III, Dr. Klaus Guba, richtete. Bei einem Videokonferenz-Termin anlässlich der Mittwinter-Feierlichkeiten in der Neumayer-Station III tauschten sich Kopf und Guba über aktuelle Forschungsprojekte und das Arbeiten und Leben in der Antarktis aus.

Weinkiste im Neumayer-Geburtshaus verpackt

Die Weinkiste, in der sich auch Schlossgarten-Riesling aus Kirchheimbolanden befand, war im August 2019 von Hannes Kopf gemeinsam mit der Deutschen, Pfälzischen und Rheinhessischen Weinkönigin im Geburtshaus Georg von Neumayers in Kirchheimbolanden vernagelt und auf die 14.000 Kilometer weite Reise geschickt worden.

Angekommen ist die Kiste bereits Anfang Januar, aber das Öffnen erfolgt traditionell erst zur Mittwinterwende. „Mit diesem Weinpräsent aus Rheinhessen und der Pfalz möchte ich an den Namensgeber der Station und Pfälzer Forscher, Georg von Neumayer, erinnern und seine Leistungen würdigen“, sagte Kopf.

Tradition seit 1984

Seit 1984 gibt es diese Tradition, an das neunköpfige Forscherteam der Neumayer-Station eine Kiste mit Weinen aus Rheinhessen und der Pfalz zu schicken. Darunter auch ein sogenannter Pinguinwein, der vom Sphenisco-Verein vertrieben wird, um ein Artenschutzprojekt zum Erhalt der Humboldt-Pinguine zu unterstützen.

„Das Überwinterungsteam 2020 der Neumayer-Station III bedankt sich herzlich für die exquisiten Mittwinter-Grüße in der Weinkiste, die wir pünktlich am 21. Juni im feierlichen Rahmen geöffnet haben“, berichtet Guba. Sie hätten den Überwinterern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, so der Arzt und Stationsleiter der Neumayer-Station, die vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) betrieben wird.