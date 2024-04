Schon im Jahr 2019 wurden die vorhandenen Verteilerkästen in Katzenbach mit Glasfaserleitungen bestückt – allerdings geht es von dort über die alten Kupfer-Telefonleitungen nach wie vor weiter bis in die Häuser zu den Endgeräten. Je weiter das Anwesen von diesen Verteilerkästen entfernt liegt, desto geringer ist die dort noch nutzbare Bandbreite. Ein ganz großes Problem ist dies für Bewohner des Ortsteils Mittweilerhof, der etwas abseits von Katzenbach liegt.

Sie sind sozusagen am weitesten entfernt von dem Verteilerkasten – dementsprechend schwach ist die ankommende Leistung. Für vier Anwesen war es bislang nicht einmal möglich gewesen, wenigstens einen Telefonanschluss zu bekommen. Fehlendes Technikvolumen bei der Telekom, so hieß es, ließ dies bislang nicht zu. Nun hat der Gemeinderat beschlossen, die insgesamt 19 Anwesen des Mittweilerhofs schnellstmöglich mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen, wie Ortsbürgermeister Volker Köhler berichtete.

Weil in der Katzenbacher Hauptstraße alte Stromleitungen erneuert werden mussten, hatte die Gemeinde zusammen mit der Energie- und Projektgesellschaft Nordpfälzer Land (Eniro) entschieden, gleich Glasfaserleitungen für direkte Hausanschlüsse mitverlegen zu lassen – was auch mittlerweile geschehen ist. Diese Vorlage will die Gemeinde nun nutzen und in diesem Zuge auch den Mittweilerhof mit Glasfaser versorgen. Das finanzielle Volumen, das Eniro und die Gemeinde dabei zu stemmen haben, beträgt laut Eniro-Geschäftsführer Michael Groß rund 50.000 Euro. Laut Köhler rund Groß bleibt es Ziel, alle Haushalte in Katzenbach mit Glasfaser-Hausanschlüssen zu versorgen.