Das Timing war perfekt! In Zeiten, in denen selbst die Abkühlung im Schwimmbad kaum dauerhaft Erfrischung bringt, sollte doch wenigstens die Kombination „Wasser und keine Sonne“ dem einen oder anderen weiterhelfen. Etwa 250 Besucher haben dies am Samstagabend beim Mitternachtsschwimmen im Rockenhausener Naturerlebnisbad versucht.

Ab 19 Uhr, dann wenn es die Badegäste normalerweise nach Hause zieht, übernahm am Samstag die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Rockenhausen mit rund zwölf Personen die Badeaufsicht. Mehrere Strahler beleuchteten das Becken und das Badgelände. Jeder Schwimmer trug ein farbiges Leuchtarmband, um sich gegenseitig besser zu erkennen. „Wenn es dunkel wird, müssen wir aufpassen, dass die Schwimmer nicht auskühlen“, der erläuterte zweite Vorsitzende der DLRG Rockenhausen, Steffen.

Der Sprungturm bei Nacht

Eine Stunde später zogen 24 Schwimmer ihre Bahnen. Bis Mitternacht konnte das Teilnehmerfeld, das von zehn bis 59 Jahre reichte, sich daran versuchen, Pokale für die längste zurückgelegte Strecke in verschiedenen Altersklassen zu erschwimmen. „Jeder Teilnehmer kann so viele Runden schwimmen, wie er möchte“, erklärte Brack. „Die meisten Teilnehmer nehmen sich mindestens 500 Meter vor, das sind zehn Bahnen.“

Deutlich mehr, nämlich gleich zehn Kilometer, hatte sich Noah Döring von der DLRG-Ortsgruppe Rockenhausen vorgenommen. Am Ende war er sogar gut elf Kilometer durch die Dämmerung und die Dunkelheit geschwommen, die längste Strecke der Nacht. Es folgten seine Trainingskollegen des SV Kibo, Len Löffler mit neun und Paul Funk mit 5,2 Kilometern.

Vor allem stand aber auch der Spaß im Vordergrund. Jede Menge Jugendliche waren ins Naturerlebnisbad gekommen, um vom Turm zu springen, der im Dämmerlicht so ganz anders wirkte als am helllichten Tag. Und viele Kinder waren da, um vergnügt zu planschen. Das Mitternachtsschwimmen, das es Anfang des Jahrtausends fünfmal gegeben hatte, war 2019 von der DLRG wieder ins Leben gerufen worden, hatte aber seither während der Corona-Pandemie pausieren müssen. In Zukunft möchte die DLRG es wieder regelmäßig anbieten.