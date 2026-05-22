Die Burgruine Falkenstein in der Pfalz wird am Wochenende von Freitag, 29. Mai, bis Sonntag, 31. Mai, mit einem Mittelalterprogramm belebt. Die Ortsgemeinde Falkenstein und der Kultur- und Ortsverein Falkenstein richten die Veranstaltung aus. Ziel ist es laut einer Mitteilung, die historische Stätte für Besucher erfahrbar zu machen und Einblicke in Alltagsleben und Handwerk des Mittelalters zu geben.

Am Freitag werden Lagerzelte auf dem Burggelände aufgebaut, in denen eine Darstellergruppe das Wochenende über lagert. Geplant sind Kampfvorführungen der Gruppe, Burgführungen, Bogenschießen, Feuerspucken sowie Demonstrationen alter Handwerkskunst.

Die Burgstubb ist von Freitag bis Sonntag geöffnet. Besucher werden gebeten, die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen und nicht am Straßenrand zu parken.