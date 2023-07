Für Freitag, 28. Juli, laden ganz besondere Stars und Sternchen im Schlosspark Rockenhausen zu einem „Sängerwettstreit der Tiere“ ein: Im Rahmen des Festival-Sommers präsentiert Manfred Kessler vom Theater Chapiteau sein One-Man-Musical und Mitmach-Spektakel.

Der stolze Hahn Monsieur le Coq, der Frosch Bodo Breitmaul, Miss Piggy, Mister Fuchs, ein tollpatschiger Tanzbär und Fräulein Lämmlein geben sich die Ehre: Am Freitag, 28. Juli, ab 17 Uhr findet im Schlosspark Rockenhausen ein „Sängerwettstreit der Tiere“ statt. Im Rahmen des Festival-Sommers „Sommerzeit“ präsentiert Manfred Kessler vom Theater Chapiteau sein One-Man-Musical und Mitmach-Spektakel für Kinder ab vier Jahren.

Zum „Sängerwettstreit“ reisen die tierischen Musikanten aus aller Welt an. Das fröhliche Fest gerät aus den Fugen, als der Fuchs in das Geschehen eingreift. Er legt so manche Fallstricke, über die seine Mitstreiter in clownesker Art stolpern. Die großen und kleinen Zuschauer werden in das Geschehen einbezogen, singen mit den Akteuren im Chor und verhelfen dem Spektakel zu einem gelungenen Happy End. Während der Hahn Monsieur Le Coq die Moderation des Wettbewerbs übernimmt, gibt Miss Piggy ihren Mega-Hit „Ich will kein Schwein sein“ zum Besten, Mister Fuchs präsentiert „Von den blauen Bergen kommen wir“, Bodo Breitmaul tritt mit dem Frosch-Song „Alles Qua(r)k“ auf und Fräulein Lämmlein trällert „Ich lieb Euch, mäh mäh mäh...“

1984 als Zelttheater gegründet

Wer kommt beim Publikum wohl am besten an? Der tollpatschige Tanzbär, der komische Frosch, der angeberische Fuchs oder das schüchterne Lamm, das so toll rocken kann? Durch die Darstellungsart des Spielers, der das breite Spektrum der Unterhaltungskunst beherrscht und während der Aufführung immer wieder in verschiedene Rollen schlüpft, dürfte gute Laune bei diesem lustigen Wettstreit garantiert sein.

Das Theater Chapiteau wurde 1984 als Zelttheater von dem Autor, Schauspieler und Songschreiber Manfred Kessler gegründet. Bis 1996 war er mit einem Zirkuszelt und einer Truppe von Schauspielern, Musikern und Technikern auf Tournee. Unterwegs ist er immer noch: Seine Musik-Theatershows spielt er in ganz Deutschland.

Hier gibt es Karten

Der Eintritt kostet an der Tageskasse 9, im Vorverkauf 7 Euro. Die Familienkarte kostet an der Tageskasse 31, im Vorverkauf 23 Euro.

Der Vorverkauf findet auf www.reservix.de oder bei der VG-Verwaltung Nordpfälzer Land im Rockenhausener Rathaus, Bezirksamtsstraße 7, statt.