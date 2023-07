In seinem aktuellen Programm „Jeder ist willkommen!“ ist Mike Müllerbauer am 14. Juli im Dorfgemeinschaftshaus in Albisheim zu Gast. Dabei hat der Musiker viele eingängige Songs seiner neuen CD „Das alles bist du!“ im Gepäck.

Alleine aufs Zuhören und Zuschauen müssen sich die Besucher der Konzerte von Mike Müllerbauer nicht beschränken. Bei dem 46-Jährigen lautet die Devise: mitmachen statt nur dabei sein. Mit seiner humorvollen Art und den kinderleichten Mitmach-Choreografien begeistert der Liedermacher Jung und Alt.

Doch Spaß ist nicht das einzige, was Mike Müllerbauer kann. Neben viel guter Laune packt er auch ernste Themen an: wie man damit umgeht, wenn man sich nicht so cool fühlt und so wichtig wie andere, oder was einem helfen kann, wenn’s mal nicht so gut läuft.

Begleitet wird der Künstler von Andreas Doncic am Keyboard und Saxophon. Mit ihrer Lebensfreude wollen die beiden vor allem eines: anstecken. In all dem transportieren die zwei glaubwürdig die Freude an der Musik und am Leben und auch an Gott.

Info