Nicht gerade im Minutentakt, aber doch sehr oft über Tag fährt jemand aus Unkenbach in Richtung Obermoschel oder Alsenz oder in die Gegenrichtung nach Meisenheim. Entweder zur Arbeit, zum Einkaufen oder auch mal zu den Ärzten oder ins Krankenhaus nach Meisenheim. Ein „Mobilitätspotenzial“, das man auch anderen nutzbar machen könnte. Dafür hat die Ortsgemeinde jetzt ein Angebot geschaffen.

Dass das Landleben schon idyllisch ist, ist bekannt. Aber es kann auch einsam und schwierig sein, wenn man es ohne Auto bestreiten muss. Dies gilt unter anderem für Jugendliche und Senioren – schlicht alle, die über kein Auto verfügen. Angewiesen auf Freunde, Bekannte oder Nachbarn oder den nur zu bestimmten Zeiten fahrenden öffentlichen Nahverkehr, kann die Einkaufsfahrt oder die Fahrt zum Arzt oder zum Krankenhaus dann schon zur logistischen Meisterleistung werden.

Vor dem Kinderspielplatz

Hier soll nun die neue „Mitfahrerbank“, die die Ortsgemeinde gut platziert vor dem Kinderspielplatz an der Ortsausfahrt zur Bundesstraße 420 hin aufgestellt hat, Abhilfe schaffen. Jeder, der an der Bank vorbei fährt, kann spontan entscheiden, ob er dann einen dort wartenden Mitbürger mitnehmen möchte. Und weil die Unkenbacher ein freundliches und zuvorkommendes „Völkchen“ sind, wird niemand lange an oder auf der Mitfahrerbank sitzend warten müssen, bis er mitgenommen wird, so jedenfalls die Hoffnung, und die Praxis im neuen Jahr wird es dann zeigen.

Die Mitfahrerbank steht also in gewissem Maß auch dafür, einem anderen einen Gefallen zu tun und damit auch ein Stück für Mitmenschlichkeit und für die Kommunikation miteinander. Denn bei der dann gemeinsamen Fahrt wird man sicherlich miteinander ins Gespräch kommen.