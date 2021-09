Nicht angepasste Geschwindigkeit war nach Polizeiangaben vermutlich der Grund dafür, dass sich ein 48-jähriger Fahrer gestern Nachmittag auf der L447 mit seinem Transporter überschlagen hat. Er wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Mann war gegen 14.15 Uhr von Albisheim in Richtung Gauersheim unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen ist. Der 48-Jährige steuerte das Fahrzeug durch den Straßengraben und hat es sogar wieder zurück auf die Straße geschafft. Hier ist der Transporter dann aber umgekippt und auf dem Dach liegen geblieben. Der Wagen musste abgeschleppt werden, die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.