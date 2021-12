In der Vorweihnachtszeit sorgte Corona für zahllose Absagen. Doch die Veranstalter fassen Mut für das kommende Jahr und kündigen an, dass Stefan Mross seine Live-Tour „Immer wieder sonntags … unterwegs“ 2022 fortsetzen und am 29. Januar damit auch wieder in die Donnersberghalle Rockenhausen kommen wird.

Die Show hat hier schon mehrfach Station gemacht. Zuletzt lockte sie 2018 rund 700 Zuhörer in die Halle. Das beliebte Format verspricht hochkarätige Unterhaltung aus den Sparten Volksmusik und Schlager und möchte Alt und Jung zusammenbringen.

Moderiert wird diese Show von Stefan Mross. Der Trompeter und Volksmusikstar moderiert „Immer wieder sonntags“ seit 2005 auch als TV-Show aus dem Europapark Rust. Zur Seite steht Mross in Rockenhausen die Schlagerlegende G. G. Anderson. Angekündigt werden zudem „Die Fetzig’n aus dem Zillertal“, die traditionelle und moderne volkstümliche Musik spielen. Spaß kommt ins Spiel mit „Frau Wäber“: „Die geballte Ladung rosaroter Fröhlichkeit begeistert immer wieder mit ihrem Charme, Esprit und einer großen Portion Spontaneität“, so die Ankündigung. Abgerundet wird das Programm durch Anna-Carina Woitschack, die durch ihren Auftritt bei DSDS bekannt geworden ist.

Karten für die Veranstaltung in der Donnersberghalle Rockenhausen gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Beginn ist um 16 Uhr. Es gilt die 2G-Regel.