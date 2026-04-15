Der Fahrradübungsplatz auf dem Schillerhain ist erweitert worden. Es gibt neue Hindernisse und einen Kreisverkehr für ein realitätsnahes Training.

„Die Kinder brauchten mehr Platz zum Üben und ein Gelände, das sich näher an der Realität orientiert“, sagt Polizistin Nadine Ertel aus Kirchheimbolanden. Noch vor fünf Wochen sah der Übungsplatz ganz anders aus: Vom oberen Bereich des Parkplatzes neben dem Restaurant „Da Toni“ zog der Standort nur wenige Meter weiter auf die größere Fläche am Skaterplatz.

Bei der Einweihung der erweiterten Verkehrsübungsfläche waren Bürgermeister Marc Muchow, die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, Vertreter der Verbandsgemeinde sowie der Verkehrswacht Donnersberg gemeinsam vor Ort. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Stadtbürgermeister Marc Muchow (CDU) wurde nach eigener Aussage gegen Ende 2025 von der Polizei darüber informiert, dass Anpassungen am bisherigen Übungsplatz notwendig seien. In einer gemeinsamen Besprechung mit der Stadt Kirchheimbolanden, der Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, der Verbandsgemeinde sowie der Verkehrswacht Donnersberg wurde eine neue, verbesserte Strecke beschlossen. Die Mitarbeiter der Verbandsgemeinde setzten das Projekt innerhalb von rund vier Wochen um.

Sichere und freundliche Umgebung für den Nachwuchs

„Wir haben jetzt zwei Zebrastreifen und einen Kreisverkehr in den Parcours integriert, sodass die Kinder die Verkehrsregeln in einer sicheren und freundlichen Umgebung lernen können“, sagt Muchow. Aufmerksam und motiviert folgten die Kinder den Anweisungen von Ertel: „Schaut nach links, dann nach rechts, danach Schulterblick und Handzeichen – erst dann könnt ihr das Hindernis passieren.“ Anschließend durften die Schülerinnen und Schüler aufs Rad steigen und alles direkt ausprobieren.

Aus beiden Richtungen lernten sie, wie man Vorfahrt gewährt und wann sie selbst Vorfahrt haben. „Achtsamkeit ist hier das Allerwichtigste“, betont Ertel, da die kognitiven Fähigkeiten in diesem Alter noch nicht vollständig entwickelt seien. Nach fünf Übungseinheiten sollen die Kinder ihr Wissen und Können bei ihrer ersten Prüfung im November beweisen – dann mit zusätzlichen Hindernissen.