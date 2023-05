Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Wetterjahr 2020 im Rückblick: Das Jahr 2020 bot ein buntes und reichhaltiges Wetterprogramm in der Westpfalz. Es gab auch Rekorde und manche Extremereignisse, die den Klimawandel in Erinnerung rufen. Insgesamt war das vergangene Jahr in der Westpfalz das Wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Der Winter verlief mild und schneearm. Viel Niederschlag gab es im Februar. Rekordsonnenschein und große Temperaturkontraste zwischen Tag und Nacht bescherte uns das Frühjahr. Der Sommer brachte