Ein 46-Jährige hat sich am Samstag, 9. Mai, mehrfach mit ihrem Quad überschlagen. Laut Polizei war sie gegen 15 Uhr auf der Landstraße 385 zwischen Dielkirchen und Gerbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich anschließend mehrfach.

Die 46-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Quad entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Feuerwehren Katzenbach und Dielkirchen waren im Einsatz.