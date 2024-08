Neue, ungewohnte Töne bescherten dem Publikum in der Paulskirche am Sonntag eine erfrischende Auszeit von Gluthitze und Resi-Festbetrieb. In ihrem ersten Residenzfest-Orgelkonzert setzte die neue Bezirkskantorin Ulrike Heubeck am Sonntag ganz eigene Akzente – und wurde mit stehendem Beifall gefeiert.

Es gehört Mut dazu, sich ein so bekanntes Orchesterstück wie Smetanas „Moldau“, das fast jeder im Ohr hat, aufs Notenpult zu legen für ein Instrument, das doch bei all seiner klanglichen