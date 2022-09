Am Freitag, 30. September, lädt die Stadtbücherei Obermoschel zu einer Premiere ein: ein Spaziergang durch die Stadt begleitet von Musik und Balladen. Für die Vorstellung der Werke wolle man nicht „die klassische Vortragsform mit Bühne und Publikum wählen“, heißt es in der Pressemitteilung. Stattdessen wird durch die Stadt spaziert und an verschiedenen Stationen Halt gemacht, an denen jeweils eine Ballade vorgestellt und vorgetragen wird. Anschließend gibt es jeweils einen musikalischen Abschluss.

Die Werke sollen „gemeinsam mit der stimmungsvollen Umgebung ihre Ausdruckskraft voll entfalten“. Start des Spaziergangs ist um 18 Uhr an der Stadtbücherei Obermoschel. Weitere Stationen sind unter anderem der Elwetritsche Brunnen, der Tempel der Buddhisten und das Rathaus. Zum Abschluss des Spaziergangs gibt es einen Umtrunk in der Scheune im Keiper-Haus. Vorgetragen werden die Balladen von Gerhild Axen und Thomas Rüsche-Lohr, während Petra Lohr für die musikalische Begleitung zuständig ist.

Info



Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter stadtbuecherei-obermoschel@web.de oder direkt in der Bücherei, montags und mittwochs, zwischen 17 und 19 Uhr erforderlich. Der Spaziergang ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.