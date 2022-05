Ohne ersichtlichen Grund kam ein Motorradfahrer am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf gerader Strecke plötzlich von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst an eine Hauswand. Der 65-jährige Mann aus Rheinhessen war in einer Gruppe von etwa zehn Motorrädern auf der B 48 von Rockenhausen in Richtung Alsenz unterwegs, als das Unglück geschah. Der Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Nach Angaben von Zeugen war es zuvor zu keiner Berührung mit anderen Verkehrsteilnehmern gekommen. Der Grund des Abkommens ist völlig unklar. Am Motorrad entstand Totalschaden. Vor Ort waren neben den Rettungskräften auch die Feuerwehr eingesetzt. Die B 48 in Mannweiler-Cölln war während der Unfallaufnahme für die Dauer von 1,5 Stunden gesperrt.