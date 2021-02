Das Impfzentrum in Kirchheimbolanden ist bestens gesichert. Zum einen sind Tag und Nacht Security-Mitarbeiter vor Ort und halten Augen und Ohren auf. Zum anderen hat die Firma Mobotix mit Sitz in Winnweiler das Impfzentrum mit 15 „M16 6MP Allround Dual Kameras“ ausgestattet, die an den Hauswänden der Stadthalle angebracht wurden. Fünf Stück wurden nach Angaben von Mobotix kostenlos beigesteuert. Die Kameras liefern Tag und Nacht hochauflösende Bilder und lösen automatisch Alarme auf den Smartphones des Leitungsteams aus, wenn Störungen, wie beispielsweise ein Eindringling, erkannt werden. So soll die Entwendung von Impfstoff und Sabotage an der Einrichtung verhindert werden, so das Unternehmen. Durch den Einsatz der Kameras sind laut Mobotix weniger Sicherheitskräfte nötig, um das Gebäude zu schützen. Zudem könnten die Kameras nach der Pandemie problemlos anderweitig eingesetzt werden.