„Kibo ist bunt“ – diesem Motto gab eine Malaktion am Samstagvormittag auf dem Römerplatz besondere Farbigkeit. Sie verstand sich auch als Gegenpart zu einer Veranstaltung rechter Gruppen.

„Vielen Dank, dass ihr diese Malaktion organisiert habt! Es ist so schön!“ Obwohl alle natürlich wussten, dass der Anlass „nicht so schön war“, waren Einigkeit und Solidarität zwischen den Menschen das Schöne bei dieser „Malaktion gegen Rechts“ auf dem Römerplatz, zu der das Bündnis „Kirchheimbolanden#wirsindmehr“ am Samstagvormittag aufgerufen hatte.

Sie alle wollten ein Zeichen setzen gegen eine Veranstaltung rechter Gruppen, die für den Nachmittag angesetzt war. Die Stimmung war wie bei einem Volksfest: Kinderlachen, Gespräche zwischen den Aktivisten, auch Leute, die sich nicht kannten, redeten miteinander. Das Motto der Aktion lautete „Kibo ist bunt, wir wollen dem Hass keinen Platz lassen“.

Bald verwandelte sich der Römerplatz in ein Farbenmeer: Regenbögen, Herzen, Blumen, Sonnen, Feuervögel und ein „Taubenbogen“ als Gegenpart zum Adlerbogen entstanden in kurzer Zeit durch Kinder- und Erwachsenenhände. An anderer Stelle stand das Wort „Frieden“ in mehreren Sprachen. Oder auch: „Kein Platz für Hass“ und „Liebe, Frieden und so!“ Angeschlossen hatten sich der Aktion Parteienvertreter, um ihrerseits ein Zeichen gegen Rechts zu setzen.

Viel Spaß hatten die Kinder am Malen, aber es war ihnen auch bewusst, warum sie da waren. „Gegen Rassismus“, sagten die beiden zehnjährigen Freundinnen Yvette und Ronja-Maleen und dass sie es „blöd finden, dass ,die’ heute Nachmittag gegen andere Leute demonstrieren, die nicht von hier sind. Wir sind alle gleich und müssen zusammenhalten“. Erstklässlerin Sveja-Leena schrieb in noch unbeholfener Schrift „Wir gehören zusammen“. Anna Ngobi-Galle und Töchterchen Malaika wollten mit ihrer Teilnahme vermitteln: „Unabhängig von Hautfarbe, Herkunft und Religion sind alle Menschen gleichwertig.“

Die Organisatorinnen zeigten sich von der Resonanz überwältigt – und sie hatten den Römerplatz belebt.