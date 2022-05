„Der Maimarkt feiert sein Comeback“: Anlass für die Stadt, Zuckerwatte zu kredenzen, Schießbude und Autoscooter anrollen zu lassen. Im Jahrmarkt-Trubel aber erschöpft sich der traditionsreiche Markt noch längst nicht. Dafür sorgt die Interessenvertretung Pro Kibo, die auch zum verkaufsoffenen Sonntag einlädt.

Zweimal in Folge hat der Markt flachfallen müssen. Mithin ist es drei Jahre her, dass letztmals Einheimische wie Gäste am zweiten Mai-Wochenende in der Residenzstadt Spaß und Unterhaltung nicht alltäglicher Art geboten bekamen. Jetzt laden Stadt und Schausteller wieder zum Jahrmarkt auf dem Festplatz im Herrengarten ein. Am Sonntag bereichern die einheimischen Gewerbetreibenden das Programm.

Eine Händlermeile führt nun am Sonntag entlang der Sießl-Allee hin zum Schloßplatz. Dort bieten am Marktsonntag so einige Händler ihre Waren an. Schmuck, Lederwaren, Textilien, Messer, Gardinen, Hüte, Mützen und vieles mehr gehören zu deren Angebot. Wer am Sonntag entlang der Neuen Allee bummelt, soll dort ebenfalls viel zu sehen kriegen: Autos werden präsentiert, Aussteller bieten allerlei Produkte feil, darunter so einiges aus eigener Herstellung. Und selbstverständlich gibt es Schmackhaftes für den Magen. Dies findet auch, wer sich in den Gassen der Altstadt bewegt.

Fahrgeschäfte öffnen schon am Freitag

Kurzum: Es soll wieder richtig Leben in der Innenstadt herrschen. Dazu trägt nun zum einen besagter Jahrmarkt bei, den die Stadt organisiert. Auftakt dazu ist bereits am kommenden Freitag, 6. Mai. Der Vergnügungspark im Herrengarten sollen bereits ab 14 Uhr öffnen. Am Sonntag gibt’s dann noch mehr zu sehen und zu erleben. Unter anderem ist die Feuerwehr wieder mit von der Partie: Die rückt mit ihrer Drehleiter an, die auch zum Einsatz kommt: Besuchern bietet sich Gelegenheit, die Kleine Residenz aus luftiger Höhe, mithin aus einer neuen Perspektive zu entdecken.

Automobil- und Feuerwehrgeräte-Schau, ein Angebot von Straßenhändlern, die auf Kreativität setzen – dies steuert für gewöhnlich der Verein Pro Kibo bei. Die Interessenvertretung von Gewerbetreibenden lässt es sich auch diesmal nicht nehmen, ein gehörig Teil zum Maimarkt beizutragen. Allzu viel Neues sei in der kurzen Vorbereitungszeit nicht machbar gewesen, wirbt Vorsitzende Cornelia Löser um Verständnis. Sie selbst ist erst seit dem Spätherbst neu im Amt.

Am Sonntag offene Geschäfte und Kinderflohmarkt

Trotzdem sei es gelungen, noch etwas Neues zu bieten: Erstmals gibt es beim Maimarkt einen Kinderflohmarkt, der am Sonntag in Zusammenarbeit mit den Kitas der Stadt organisiert wird. Die Stände – darunter erstmals das Weingut Stutzmann aus Einselthum – öffnen am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Um 13 Uhr laden dann auch Geschäfte in der Innenstadt zum Bummeln und Einkaufen ein. Dies bietet Besuchern nicht zuletzt Gelegenheit, vielleicht anlässlich des Muttertags noch ein passendes Geschenk zu finden. Der traditionell am zweiten Mai-Wochenende ausgerichtete Markt fällt jeweils mit Muttertag auf einen Termin.

Vorschriften hinsichtlich der Corona-Vorbeugung gibt es am bevorstehenden Wochenende auch in Kirchheimbolanden nicht mehr zu beachten. Die Organisatoren weisen allerdings darauf hin, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gerade an den Stellen, wo Abstände nicht eingehalten werden können, im Sinne aller Besucher nur wärmstens zu empfehlen ist.