Mit jeder Menge Durchsetzungskraft und viel Liebe zu ihrem Beruf hat Irmgard Czicholl in ihrer langjährige Tätigkeit als Erzieherin und Leiterin der Kita in Stetten gewirkt. Nach fast 17 Jahren ging sie im Winter in den Ruhestand. Zurück blickt sie gerne – und in die Zukunft mit viel Zuversicht.

Rückblickend habe ihr das Berufsleben viele Herausforderungen geboten, aber auch sehr viel schöne Momente, sagt die Herzblut-Pädagogin. Ein echter Kraftakt sein dabei die Umstellung