Welche Wildkräuter wachsen eigentlich bei uns? Welche davon kann man essen und wie bereitet man diese zu? Mit Fragen wie diesen im Gepäck haben rund 20 Teilnehmer an einem Workshop „Rheinland-Pfalz isst besser“ teilgenommen. Unter dem Motto „Wild und bunt – so schmeckt es bei uns“ legte der Kochbus der Landesinitiative einen Halt in Kerzenheim ein.

Rund 15 Wildkräuter hat Karsten Bessai, Klimaschutzpate der Ortsgemeinde Kerzenheim, bereits auf der Streuobstwiese und der Erweiterungsfläche des Friedhofs gesammelt und zeigt