Die von Gerda Gauer initiierten und organisierten Betriebsbesuche bei der „Job aktiv“-Reihe des Wirtschaftsforums Donnersberger Land bieten Einblicke in unterschiedliche Ausbildungsberufe. Schülerinnen und Schüler sollen Ausbildungen hautnah erleben können. Teilnehmen dürfen nach Anmeldung pro Schule vier bis fünf Schüler ab der achten Klasse. Gerda Gauer wurde für ihr Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Den Auftakt macht Automobilzulieferer Adient am 14. März. Das Metall-Produktionswerk aus Rockenhausen bietet unter anderem Ausbildungen in den Bereichen Werkzeugmechanik, Zerspanungsmechanik, Industriemechanik, Mechatronik und Werkstoffprüfung, Elektronik, Anlagenmechanik, Fachinformatik, Maschinen- und Anlagenführung an, aber auch als Industriekaufmann und als Koch.

Am 21. März geht es weiter beim „Autoservice Seidorf“ in Winnweiler. Dort können die Schüler Einblicke in Ausbildungen im Karosseriebau und in der Kfz-Mechatronik gewinnen. Am 10. April werden im „Parkhotel Schillerhain“ in Kirchheimbolanden Ausbildungen im Bereich Hotelfachmann oder -frau, Restaurantfachmann oder -frau und Koch oder Köchin vorgestellt.

Am 16. April gewährt ebenfalls in der Kreisstadt der Hersteller von Sicherheitsschuhen, „Steitz Secura“, Einblicke in seine Ausbildungsberufe. Neben Industriekaufmann oder -frau und im Bereich der Schuhfertigung werden auch Ausbildungen in der Maschinen- und Anlagenführung sowie Kunststofftechnologie präsentiert.

Zum Abschluss der aktuellen „Job aktiv“-Reihe bietet das Evangelische Diakoniewerk Zoar in Rockenhausen am 25. April Einblicke in Ausbildungen als Pflegefachmann oder -frau, Altenpflegehelfer, Heilerziehungspfleger, Fachinformatiker, Tischler, Kfz-Mechatroniker, Hauswirtschafter, Industriekaufmann oder -frau, Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement. Zudem wird dort ein Duales Studium in den Bereichen Soziale Arbeit oder Sozialpädagogik angeboten.

Info

Weitere Infos und Anmeldung bei Gerda Gauer, gerda.gauer@t-online.de, 06753 2893.