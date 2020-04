Wenn es um Hilfsbereitschaft geht, zögern die Menschen im Kreis nie lange. Die Donnersberger Initiative für Menschen in Not, der DRK Kreisverband, die Nachbarschaftshilfe (NahiB) und zahlreiche Ehrenamtliche haben sich zusammengetan, um Unterstützung für unversorgte Tafelkunden zu schaffen. Und die Handwerkskunst dreier syrischer Schneider findet zudem zahlreiche erfreute Abnehmer.

Von Jutta Glaser-Heuser

Abu Khalil hat in den letzten Tagen rund 500 Mundschutzmasken für Kirchheimbolanden und Eisenberg genäht. Zusammen mit zwei anderen Syrern, die ebenfalls das Schneiderhandwerk erlernt haben und heute im Donnersbergkreis leben, hat er die Behelfsmasken mit Stoffen, gespendet von der Brücke in Kirchheimbolanden, hergestellt. Am Freitag werden sie auf dem Wochenmarkt Kirchheimbolanden gegen eine Spende abgegeben. Willkommen sind dabei auch Gummibänder, die mittlerweile auf dem Markt nur noch schwer zu bekommen sind. „Vielleicht können die Menschen mal in ihren Nähkörbchen nachschauen, ob sie da noch einen Vorrat finden, den sie unseren Schneidern zur Verfügung stellen können“, so Jamill Sabbagh, der Vorsitzende der Initiative.

Große Spendenbreitschaft der Menschen im Kreis

Rund 500 Haushalte derzeit unversorgter Tafelkunden hat die Initiative im Kreis in den letzten Wochen aufgesucht. „Ohne die Vielzahl an Helfern hätten wir nie geschafft“, so Sabbagh. Rund 5000 Euro an Spenden seien dafür aufgewendet worden. „Aber dank der großen Spendenbereitschaft der Menschen im Kreis haben wir noch 8600 Euro zur Verfügung, die Tafelkunden können auch weiter mit Gutscheinen versorgt werden“, so Sabbagh.

Mittlerweile wurde die Zuständigkeit bei der Versorgung der Menschen, die durch die Schließung der Tafeln in Not geraten sind, zwischen der Initiative und dem DRK Rockenhausen aufgeteilt. Wie der DRK-Ortsverein Rockenhausen als Träger der dortigen Tafel mitteilt, sei man auch dort damit beschäftigt, Spenden für Lebensmittelgutscheine zu rekrutieren.

DRK Rockenhausen gibt Gutscheine aus

Die Auslieferung der Gutscheine übernehmen Freiwillige des DRK und der Corona Einkaufshilfe-Börse „Nachbarschaftshilfe–Flüchtlinge helfen“ (NahiB). NahiB bietet auch einen Einkaufsservice an, Ansprechpartnerin ist Angela Schwalb, Telefonnummer 0177 5525999.

Wie das DRK weiter mitteilt, näht auch ein NahiB-Mitglied aus Rockenhausen Behelfsschutzmasken, die bei der Schlossapotheke Rockenhausen kostenlos abgeholt werden können.

Spendenkonto

Für die Tafel Rockenhausen: Spenden für Lebensmittelgutscheine für die Tafel Rockenhausen: VOBA Kaiserslautern-Nordwestpfalz; IBAN: DE 36 540 900 000 006 226 000; BIC : GENODE61KL1; Betreff: Lebensmittelgutschein Tafel Rokenhausen. Wer sich für Lebensmittelgutscheine oder als Tafel-Berechtigter anmelden möchte: Telefon 06352/40070 oder per E-Mail info@drk-kv-donnersberg.de.